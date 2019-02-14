ОКР получит право через суд возвращать медали у спортсменов-нарушителей

Олимпиада 14 февраля 2019 14:02 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

В обязательствах члена олимпийской команды России появился новый пункт.

Олимпийский комитет России (ОКР) внес изменения в обязательства члена олимпийской команды России, сообщает ТАСС.

Согласно новому пункту все спортсмены, подписавшие обязательства, будут обязаны вернуть награды, если их результаты, показанные в период, начиная с февраля 2019 года, будут аннулированы. При этом срок возвращения наград не должен превышать десяти дней с момента получения соответствующего требования.

«Обязательства члена олимпийской команды России являются, по сути, в соответствии с гражданским кодексом, заключением договора о присоединении, – сообщила глава правового управления ОКР Александра Бриллиантова. – Требование о возврате медалей – новое и было включено в обязательства решением исполкома».

Таким образом, в случае невыполнения спортсменом этого требования ОКР получит право обращаться в судебные инстанции. Ранее у ОКР не было рычагов воздействия на спортсменов-нарушителей, которые должны вернуть медали по требованию Международного олимпийского комитета.