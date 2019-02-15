МОК рассмотрит объединенную заявку КНДР и Кореи на участие в Олимпиаде-2020

Олимпиада 15 февраля 2019 18:35 Источник: МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) организовал рабочую встречу для обсуждения дальнейшего сотрудничества в области спорта между Республикой Корея (КОР) и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНР).

Как сообщает официальный сайт МОК, в пятницу в Лозанне состоялась трехсторонняя встреча комитета с представителями Южной Кореи и КНДР, на которой делегации двух стран обсудили формат и пути участия объединенных корейских команд, состоящих из спортсменов из обоих НОК, на Олимпийских играх в Токио 2020.



Отмечается, что стороны договорились о принципах, которыми будут руководствоваться такие объединенные корейские команды по спорту и дисциплине, а также было решено, что участие в Олимпийских играх в Токио-2020 будет основано на успешной квалификации в тех видах спорта и дисциплинах, за которые оба НОК хотят соревноваться как единая корейская команда.