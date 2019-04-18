Кот-ушанка и мишка-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России (фото) - Советский спорт
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18 апреля 2019 16:48ОлимпиадаЛипкин Антон

Кот-ушанка и мишка-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России (фото)

Дизайнеры представили талисманов олимпийской сборной.

В четверг Олимпийский комитет России представил официальных талисманов олимпийской команды России, сообщает официальный сайт ОКР.

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Публикация от Талисманы Команды России (@teamrussiamascots)

По итогам конкурса, в котором приняли участие ведущие креативные и дизайнерские агентства России, победу одержали персонажи: Кот-шапка-ушанка и Мишка-неваляшка-матрешка.

Удивительные герои объединили в себе традиционные представления о российском характере и мужестве, милые и забавные черты любимых в России животных, инновационный имидж и дизайн.

Талисманы призваны поддерживать российских атлетов на международных стартах, объединять и вдохновлять болельщиков, призывать россиян вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

В июне этого года талисманы посетят традиционное ежегодное мероприятие ОКР – Олимпийский день, а затем отправятся вместе с командой России на II Европейские игры, которые пройдут с 21 июня по 1 июля в Минске.

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