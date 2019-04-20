Британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:41ОлимпиадаСпирин Дмитрий

Британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год

Спортсмены Великобритании пропустили 224 допинг-теста за отрезок с 2010 по 2014 год. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Всплеск пропущенных тестов приходится на 2011 год, когда произошло 66 таких случаев. Отмечается, что в 2010-м и в 2012-м британский легкоатлет Мо Фара пропустил два допинг-теста, один из которых приходился на время Олимпиады 2012 года. На Олимпиаде в Лондоне он выиграл две золотые медали на дистанциях 5000 м и 10000 м.

В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет принял решение о перепроверке всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Лондоне.

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