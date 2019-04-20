Британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год

Всплеск пропущенных тестов приходится на 2011 год, когда произошло 66 таких случаев. Отмечается, что в 2010-м и в 2012-м британский легкоатлет Мо Фара пропустил два допинг-теста, один из которых приходился на время Олимпиады 2012 года. На Олимпиаде в Лондоне он выиграл две золотые медали на дистанциях 5000 м и 10000 м.
В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет принял решение о перепроверке всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Лондоне.
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