Станислав Поздняков: Не вижу для ОКР проблем в ближайшей перспективе - Советский спорт
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21 апреля 2019 16:08ОлимпиадаСпирин Дмитрий

Станислав Поздняков: Не вижу для ОКР проблем в ближайшей перспективе

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что в ближайшем будущем никаких больших проблем у организации не будет.

«Я не вижу для Олимпийского комитета России в ближайшей перспективе каких-то больших проблем. Мы успешно прошли не самое простое время в прошлом году, мы двигаемся вперед.

В этом году мы серьезно увеличиваем количество наших представителей в комиссиях и комитетах различных международных спортивных организаций. Для нас сейчас это самый главный и важный фактор и показатель – то, что мы полностью восстанавливаем и улучшаем позиции российского спорта», – рассказал Поздняков агентству "Р-Спорт".

В декабре 2017 года ОКР был временно лишен статуса соответствия из-за допинг-скандалов в российском спорте. Из-за этого сборная России выступала в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

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