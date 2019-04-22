Маргарита Пахноцкая: Допинг-офицеры РУСАДА не будут оповещать спортсменов о своих визитах WADA рекомендовало РУСАДА оставить без изменений регламент тестирования.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила о том, что офицеры допинг-контроля не будут в дальнейшем извещать спортсменов о своем визите.

В пятницу члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвали офицеров РУСАДА сообщать спортсменам о своем визите за несколько минут до конца отведенного часового интервала во внесоревновательный период, чтобы избежать ситуаций, когда офицеры не могут попасть к спортсменам по причине сломанного домофона или особенностей пропускного режима.

«Мы не будем менять свой регламент, – приводит ТАСС слова Пахноцкой. – Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам, спортсмен сам обязан обеспечить свою доступность для тестирования.

Российскому антидопинговому агентству, по мнению WADA (Всемирного антидопингового агентства), пока не нужно менять порядок допинг-тестирования, которым оно руководствуется в последние годы. Эти настоятельные рекомендации были обусловлены прошлыми серьезными проблемами России в сфере борьбы с допингом».

Отметим, что по данным членов комиссии спортсменов ОКР, инспекторы WADA имеют возможность звонить спортсменам в последние пять минут.