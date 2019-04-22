Совет Федерации одобрил закон о введении штрафа до 80 тысяч рублей за допинг

За нарушения правил теперь предусматривается штраф до 80 тысяч рублей. За умышленное нарушение спортсменом запрета на допинг, использование его или попытку использовать вводится штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Штраф от 40 до 80 тысяч рублей вводится за распространение допинга или его метода при условии отсутствия уголовного наказуемого деяния.
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