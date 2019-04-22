Совет Федерации одобрил закон о введении штрафа до 80 тысяч рублей за допинг - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:41ОлимпиадаСметанникова Дарья

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафа до 80 тысяч рублей за допинг

В понедельник Совет Федерации одобрил закон о введении административной ответственности для спортсменов за использование и распространение допинга.

За нарушения правил теперь предусматривается штраф до 80 тысяч рублей. За умышленное нарушение спортсменом запрета на допинг, использование его или попытку использовать вводится штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Штраф от 40 до 80 тысяч рублей вводится за распространение допинга или его метода при условии отсутствия уголовного наказуемого деяния.

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