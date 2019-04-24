Первое заседание CAS по апелляции Мутко состоится до 20 июня - Советский спорт
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24 апреля 2019 21:56ОлимпиадаГичунцев Артур

Первое заседание CAS по апелляции Мутко состоится до 20 июня

Ранее он покинул должность президента РФС.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, когда состоится рассмотрение его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.

Бывший министр спорта России заявил телеканалу «360», что это случится до 20 июня 2019 года.

Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».

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