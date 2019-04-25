50-летняя грузинка отобралась на рекордную, девятую Олимпиаду подряд Спортсменка участвовала во всех Играх с 1988 года.

Многократная чемпионка мира по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе прошла отбор на Олимпийские игры 2020 года.

Для 50-летней грузинки Игры в Токио станут девятыми подряд в карьере. Ранее никто в женском спорте не участвовал в более, чем восьми Олимпиадах.

В составе сборной СССР Салуквадзе завоевала золотую медаль на Олимпиаде-1988 в Сеуле. На Играх-2008 в Пекине спортсменка завоевала бронзу.