50-летняя грузинка отобралась на рекордную, девятую Олимпиаду подряд - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:51ОлимпиадаСметанникова Дарья

50-летняя грузинка отобралась на рекордную, девятую Олимпиаду подряд

Спортсменка участвовала во всех Играх с 1988 года.

Многократная чемпионка мира по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе прошла отбор на Олимпийские игры 2020 года.

Для 50-летней грузинки Игры в Токио станут девятыми подряд в карьере. Ранее никто в женском спорте не участвовал в более, чем восьми Олимпиадах.

В составе сборной СССР Салуквадзе завоевала золотую медаль на Олимпиаде-1988 в Сеуле. На Играх-2008 в Пекине спортсменка завоевала бронзу.

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