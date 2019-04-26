Станислав Поздняков: Для России важно постоянное присутствие в тройке медального зачета - Советский спорт
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26 апреля 2019 10:02ОлимпиадаЛипкин Антон

Станислав Поздняков: Для России важно постоянное присутствие в тройке медального зачета

Медального плана на Игры в Токио не будет.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о задаче перед олимпийской командой на Играх 2020 года в Токио.

«Для нас как для одной из самых успешных стран в истории олимпийского движения в первую очередь важен не факт наличия плана, а постоянное присутствие в первой тройке медального зачета, – приводит «Р-Спорт» слова Позднякова. – Мы должны быть конкурентоспособными в максимально большом количестве видов спорта.

Практика такова, что какая-нибудь страна в одном из самых медалеемких видов спорта выигрывает большинство наград и за счет этого занимает высокое общекомандное место. Но и в Советском Союзе, и в современной России несколько иной подход и задачи».

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На них будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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