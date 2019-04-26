МОК требует вернуть олимпийские медали шестерых спортсменов из Казахстана - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:58ОлимпиадаЛипкин Антон

МОК требует вернуть олимпийские медали шестерых спортсменов из Казахстана

Спортсмены завоевали медали на Играх 2008 и 2012 годов.

Международный олимпийский комитет (МОК) требует от казахстанских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, вернуть все награды Олимпийских игр, сообщает Олимпийский комитет Казахстана.

В 2016 году решениями Дисциплинарной комиссии МОК и Спортивного арбитражного суда (CAS) результаты семи спортсменов из Казахстана по тяжелой атлетике и двух борцов, которые участвовали в летних XXIX и XXX Олимпийских играх (Пекин-2008 и Лондон-2012), были аннулированы в связи с нарушением антидопинговых правил.

Согласно решениям, атлеты были дисквалифицированы с аннулированием всех результатов и обязательством вернуть все полученные награды.

Однако не все нарушившие регламент спортсмены последовали предписаниям. Полностью вернули награды Илья Ильин, Владимир Седов, Алмас Утешев и Зульфия Чиншанло.

Тяжелоатлетка Мария Грабовецкая обязана вернуть бронзовую медаль, однако отказывается это сделать и не контактирует с федерацией. Такой же позиции придерживаются и Майя Манеза с Ириной Некрасовой. Первой необходимо вернуть золотую медаль Игр-2012, а второй – серебро ОИ-2008.

В свою очередь Светлана Подобедова заявила, что ее медаль, завоеванная на Олимпиаде-2012, утеряна. Поиск награды все еще продолжается.

Сложности возникли и по возврату серебряной медали Олимпиады-2008, завоеванной борцом вольного стиля Таймуразом Тигиевым. Спортсмен так же, как и перечисленные выше атлеты, отказывается ее возвращать. При этом в данное время он является гражданином Российской Федерации.

Наряду с этим, борец Асет Мамбетов, ставший в Пекине третьим, направил личное письмо в Дисциплинарную комиссию МОК. В нем спортсмен выразил несогласие с решением и отказался от передачи награды.

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