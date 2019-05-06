Президент WADA: Россия ведет себя очень хорошо 20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах решением исполкома WADA.

Президент WADA Крэйг Риди отметил политическое вмешательство в допинговый скандал в России. Глава организации также сообщил, что большинство стран поддержало решение восстановить в правах РУСАДА.

«Большинство стран ясно начинают понимать, что для них не имеет особого смысла жаловаться на то, что мы сделали. Альтернативой для многих национальных антидопинговых агентств было постоянно наблюдать за Россией и не восстанавливать их в правах.

Однако альтернатива состоит в том, чтобы пойти и создать надежную антидопинговую организацию в России.

Если случится провал, то есть риск возвращения России к плохим временам, когда они вновь начнут делать то, что было раньше. Это никак не связано с чистым спортом и защитой спортсменов.

Я должен сказать, что некоторые национальные антидопинговые агентства думали исключительно, опираясь на политическую сторону вопроса, а не на практической основе.

Мы живем в политическом мире, где каждый имеет право на свои взгляды. Но я как президент организации считаю, что нужно руководствоваться логикой, разумом и буквой закона.

Посмотрите на ситуацию, которая существовала в течение последних 18 месяцев - двух лет - самое большое политическое противостояние. Дипломатов высыдают, людей взламывают, в моей стране люди отравлены.

WADA - почти единственная организация, которая фактически заставила Россию делать то, что мы от них хотели. Они сейчас ведут себя очень хорошо», - приводит слова Риди Inside the Games.