Хайо Зеппельт: WADA использует риторику Путина

Президент WADA Крэйг Риди отметил политическое вмешательство в допинговый скандал в России. Глава организации также сообщил, что большинство стран поддержало решение восстановить в правах РУСАДА.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал позицию Риди. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на твиттер журналиста.
«Риди называет «политику» причиной нападок на WADA за восстановление РУСАДА. Он не только использует на риторику и формулировки Путина, но еще и не пытается объяснить, что значит «политика» в этом контексте», - сообщает Зеппельт.
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