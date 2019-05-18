С начала 2019 года РУСАДА выявило 104 случая нарушения правил доступности - Советский спорт
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18 мая 2019 13:16ОлимпиадаСпирин Дмитрий

С начала 2019 года РУСАДА выявило 104 случая нарушения правил доступности

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что в апреле было зафиксировано 13 нарушений правил доступности спортсменов для тестирования на допинг.

«В апреле нашими сотрудниками было выявлено 13 нарушений правил доступности для тестирования.

В 10 случаях речь идет о пропущенных тестах, в трех – непредоставлении информации о местонахождении», – цитирует Пахноцкую агентство ТАСС.

Сообщается также, что с начала 2019 года в России было выявлено 104 нарушения правил доступности. Если спортсмен трижды за год пропускает допинг-тест, он может быть отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

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