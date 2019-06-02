Оливье Ниггли: WADA - не бич для спортсменов, а помощник и гарант честной игры

- Прежде всего, большое спасибо Олимпийскому комитету России за приглашение. Для меня большая честь быть среди участников столь крупного антидопингового мероприятия и выступить перед юными олимпийцами. Они - будущее мирового спорта, и мы, безусловно, окажем им необходимую поддержку. ВАДА - не бич для спортсменов, а помощник и гарант честной игры, - приводит слова Нигглли пресс-служба ОКР.
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