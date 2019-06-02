Станислав Поздняков: ОКР уделяет большое внимание борьбе с применением допинга

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подробно рассказал о задачах мероприятия, получившего в этом году международный статус.
- Наша главная цель – защитить юных атлетов от современных негативных явлений, существующих в спорте. Главным из них является допинг. Борьба с этим злом ведется во всех уголках планеты, и наша обязанность рассказать о том, как не стать его жертвой.
Чтобы чувствовать себя комфортно, не беспокоиться за судьбу своих медалей и наград, спортсмены с самого начала карьеры должны быть подготовлены ко многим вещам, начиная с процедуры допинг-контроля и заканчивая знанием антидопинговых правил, своих прав и обязанностей в этой области.
Олимпийский комитет России уделяет большое внимание борьбе с применением запрещенных препаратов. Хочу выразить огромную благодарность нашим партнерам из Российского антидопингового агентства, которые уже во второй раз вместе с нами проводят этот образовательный форум. Также большое спасибо представителям МОК и ВАДА, откликнувшимся на наше приглашени, - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
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