Станислав Поздняков: Даже не рассматриваем возможность неучастия в Олимпиаде-2020 - Советский спорт
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06 июня 2019 00:55Олимпиада

Станислав Поздняков: Даже не рассматриваем возможность неучастия в Олимпиаде-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков - о возможном недопуске российских спортсменов к летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за допингового скандала вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко.

- Я хотел бы четко разделить две темы: Олимпиада и восстановление в правах легкой атлетики. К сожалению, сейчас это зачастую смешивается в один коктейль, и СМИ ловко манипулируют понятиями в угоду громким заголовкам. Не только The Sunday Times, но и некоторые отечественные медиа. Суть же в том, что Олимпийские игры — это соревнования, в которых принимают участие национальные олимпийские комитеты (НОК) стран. ОКР был полностью восстановлен 1 марта 2018 года, не находится ни под какими санкциями, исполняет все свои обязанности, имеет права наравне с остальными НОКами, поэтому мы даже не рассматриваем возможность неучастия в следующих Олимпийских играх, - цитируют Позднякова «Известия».

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) завела дело в отношении Лысенко за несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров: он не вносил данные о своих перемещениях в систему ADAMS, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль. С 3 августа 2018 года на него наложено временное отстранение от международных соревнований.

По данным английской The Sunday Times, Россию могут не допустить до Игр в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавшие допинговые нарушения со стороны 22-летнего легкоатлета.

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