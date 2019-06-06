Станислав Поздняков: Даже не рассматриваем возможность неучастия в Олимпиаде-2020

- Я хотел бы четко разделить две темы: Олимпиада и восстановление в правах легкой атлетики. К сожалению, сейчас это зачастую смешивается в один коктейль, и СМИ ловко манипулируют понятиями в угоду громким заголовкам. Не только The Sunday Times, но и некоторые отечественные медиа. Суть же в том, что Олимпийские игры — это соревнования, в которых принимают участие национальные олимпийские комитеты (НОК) стран. ОКР был полностью восстановлен 1 марта 2018 года, не находится ни под какими санкциями, исполняет все свои обязанности, имеет права наравне с остальными НОКами, поэтому мы даже не рассматриваем возможность неучастия в следующих Олимпийских играх, - цитируют Позднякова «Известия».
Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) завела дело в отношении Лысенко за несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров: он не вносил данные о своих перемещениях в систему ADAMS, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль. С 3 августа 2018 года на него наложено временное отстранение от международных соревнований.
По данным английской The Sunday Times, Россию могут не допустить до Игр в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавшие допинговые нарушения со стороны 22-летнего легкоатлета.
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