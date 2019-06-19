Маргарита Пахноцкая: Допинг в Чувашии – это безалаберность, безответственность и невежество 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о допинговом скандале в Чувашии.

В понедельник стало известно о том, что 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

РУСАДА сообщило, что планирует открыть дела в отношении 33 спортсменов из десяти видов спорта: легкая атлетика (17), велоспорт (5), самбо (3), биатлон (2), лыжные гонки (1), спортивная гимнастика (1), вольная борьба (1), бокс (1), спорт глухих и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (по 1)

– В последние годы мы немало говорили о проблеме допинга в спорте и еще больше делали в этом направлении, – приводит «RT» слова Пахноцкой. – В результате данную тему обсуждают уже не только в узкопрофильной аудитории, но и в общественно-политических СМИ.

– Можно ли говорить о глобальной допинговой проблеме в республике?

– Не думаю, что речь идет о системе. Скорее это безалаберность, безответственность и невежество.