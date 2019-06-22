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22 июня 2019 12:16ОлимпиадаЛипкин Антон

III Европейские игры пройдут в Кракове

Игры пройдут в 2023 году.

Третьи Европейские игры пройдут в 2023 году в Кракове, сообщает Team Russia.

Такое решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске, в которой принял участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Напомним, накануне в Минске открылись вторые Европейские игры. В них примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. 200 комплектов медалей будут разыграны в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Игры продлятся до 30 июня.

Добавим, что первые в истории Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.

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