III Европейские игры пройдут в Кракове

Третьи Европейские игры пройдут в 2023 году в Кракове, сообщает Team Russia.
Такое решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске, в которой принял участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Напомним, накануне в Минске открылись вторые Европейские игры. В них примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. 200 комплектов медалей будут разыграны в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Игры продлятся до 30 июня.
Добавим, что первые в истории Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.
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