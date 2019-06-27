Российские спортсмены досрочно выполнили медальный план на Европейских играх У России уже 30 золотых медалей соревнований.

Российские спортсмены досрочно выполнили план по медалям на Европейских играх в Минске, сообщает официальный твиттер Олимпийского комитета России.

В четверг Юлия Зыкова стала чемпионкой Игр в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров. Это золото стало для России 30-м на соревнованиях.

«Таким образом, наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом Игр озвучил президент ОКР Станислав Поздняков», – говорится в сообщении в твиттере.

Таким образом, наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом Игр озвучил Президент ОКР Станислав Поздняков.



Наши поздравления!#minsk2019 #М2019 #КомандаРоссии 🇷🇺 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) June 27, 2019

Добавим, что всего у России 67 (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые) медалей, что позволяет команде занимать первое место в общем зачете.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. 200 комплектов медалей будут разыграны в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Игры продлятся до 30 июня.