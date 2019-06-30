Сборная России выиграла общий зачет Европейских игр

В Белоруссии завершились вторые летние Европейские игры.
Победу в общем медальном зачете соревнований одержала сборная России. На ее счету 109 медалей – 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых. На первых Играх-2015 в Баку россияне завоевали 164 медали – 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
Второе место заняли хозяева соревнований – белорусы (24-16-29), третье – украинцы (16-17-18).
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