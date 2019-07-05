Бывший глава ОКР Жуков заявил о своем доверии к Попову по поводу выборов столицы ОИ-2016

По данным РБК, Жуков так прокомментировал сложившуюся ситуацию: ««Я доверяю Попову. Я не слышал ничего про взятки. Доверие к Попову есть».
Ранее бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Серджио Кабрал заявил на допросе, что за два миллиона долларов были куплены голоса девяти членов МОК, в числе которых Александр Попов и легендарный украинский прыгун с шестом Сергей Бубка.
Попов опровергает все обвинения и утверждает, что отдал свой голос за другой город.
Напомним, что в ходе голосования на сессии МОК в 2009 году Рио-де-Жанейро опередил Мадрид, Чикаго и Токио.
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