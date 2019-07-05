Бывший глава ОКР Жуков заявил о своем доверии к Попову по поводу выборов столицы ОИ-2016 Бывший президент Олимпийского комитета России (2010—2018) Александр Жуков поддержал четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова и заявил, что не верит в его причастность к коррупции.

По данным РБК, Жуков так прокомментировал сложившуюся ситуацию: ««Я доверяю Попову. Я не слышал ничего про взятки. Доверие к Попову есть».

Ранее бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Серджио Кабрал заявил на допросе, что за два миллиона долларов были куплены голоса девяти членов МОК, в числе которых Александр Попов и легендарный украинский прыгун с шестом Сергей Бубка.

Попов опровергает все обвинения и утверждает, что отдал свой голос за другой город.

Напомним, что в ходе голосования на сессии МОК в 2009 году Рио-де-Жанейро опередил Мадрид, Чикаго и Токио.