Экс-губернатор Рио обвинил Попова и Бубку в получении взятки при выборе столицы Игр-2016 - Советский спорт
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05 июля 2019 11:58ОлимпиадаЛипкин Антон

Экс-губернатор Рио обвинил Попова и Бубку в получении взятки при выборе столицы Игр-2016

Рио-де-Жанейро получил ОИ-2016 в 2009 году.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил в суде о том, что девять членов Международного олимпийского комитета получили взятки в обмен на голос в пользу столицы Бразилии при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.

В числе тех, кто был подкуплен, называются четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и олимпийский чемпион украинец Виталий Бубка. Изначально планировалось потратить на взятки 1,5 миллиона долларов, однако впоследствии сумма была увеличена до двух миллионов.

«Я спросил Нузман, как мы можем быть уверены в том, что за нас действительно будут голосовать, – приводит UOL слова Кабрала. – Он сказал, что такая схема обычно проходит.

Я спросил, чьи это будут голоса. Он сказал, что от африканских членов МОК, Международной ассоциации легкой атлетики. Также взятки получили Сергей Бубка и Александр Попов».

Напомним, Рио-де-Жанейро стал столицей Олимпиады 2016 года 2 октября 2009 на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финале столица Бразилии опередила Мадрид, выиграв голосование со счетом 66:32.

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