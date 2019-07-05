Экс-губернатор Рио обвинил Попова и Бубку в получении взятки при выборе столицы Игр-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил в суде о том, что девять членов Международного олимпийского комитета получили взятки в обмен на голос в пользу столицы Бразилии при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.
В числе тех, кто был подкуплен, называются четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и олимпийский чемпион украинец Виталий Бубка. Изначально планировалось потратить на взятки 1,5 миллиона долларов, однако впоследствии сумма была увеличена до двух миллионов.
«Я спросил Нузман, как мы можем быть уверены в том, что за нас действительно будут голосовать, – приводит UOL слова Кабрала. – Он сказал, что такая схема обычно проходит.
Я спросил, чьи это будут голоса. Он сказал, что от африканских членов МОК, Международной ассоциации легкой атлетики. Также взятки получили Сергей Бубка и Александр Попов».
Напомним, Рио-де-Жанейро стал столицей Олимпиады 2016 года 2 октября 2009 на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финале столица Бразилии опередила Мадрид, выиграв голосование со счетом 66:32.
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