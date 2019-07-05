Бубка отрицает обвинения в коррупции Член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка не согласен со всеми обвинениями о подкупе при выборе столицы ОИ-2016 со стороны бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Серджио Кабрала.

В своем Твиттере Бубка так прокомментировал ситуацию: «Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию».

Напомним, что ранее Сержио Кабрал заявил о даче взятки в 2009 году на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу Рио-де-Жанейро в выборах столицы ОИ-2016. Тот (по показаниям Кабрала) распределил сумму между девяти членов МОК, в числе которых был Бубка.

С 2008 года Бубка является действующим членом МОК и возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.