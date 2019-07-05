В МОК отреагировали на обвинения Попова и Бубки

Международный олимпийский комитет связался с членами организации, упомянутых в показаниях бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала, который заявил, что бразильская сторона подкупила несколько человек при выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.
По словам Кабрала, девять членов МОК получили взятку на общую сумму два миллиона долларов в обмен на голоса в пользу Рио-де-Жанейро. Среди тех, кто был подкуплен, оказались четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и олимпийский чемпион украинец Сергей Бубка.
«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК. – Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях».
Напомним, Рио-де-Жанейро получил Игры 2016 года 2 октября 2009 года по итогам выборов на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финале столица Бразилии опередила Мадрид, выиграв голосование со счетом 66:32.
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