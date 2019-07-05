Вячеслав Фетисов: Не хочется верить в обвинения Попова, пока это голословно Четырехкратного олимпийского чемпиона обвинили в получении взятки.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об обвинениях в адрес члена МОК четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

В пятницу бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал дал показания о взятках девяти членам МОК в обмен на голоса при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года. Среди тех, кого подкупили, бразилец назвал Попова и украинца Сергея Бубку.

«Мне в это верить не хочется, но в любом случае пока это голословное обвинение, дождемся официальной информации», – приводит News.ru слова Фетисова.

Отметим, что, по словам Кабрала, общая сумма взятки составила два миллиона долларов. Кроме того, за деньги голоса Рио-де-Жанейро отдали африканские члены МОК и представители Международной ассоциации легкой атлетики.

Напомним, Рио-де-Жанейро выиграл выборы за место проведения Игр 2016 года 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финале столица Бразилии опередила Мадрид, голосование завершилось со счетом 66:32.