Вячеслав Фетисов: Не хочется верить в обвинения Попова, пока это голословно - Советский спорт
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05 июля 2019 15:04ОлимпиадаЛипкин Антон

Вячеслав Фетисов: Не хочется верить в обвинения Попова, пока это голословно

Четырехкратного олимпийского чемпиона обвинили в получении взятки.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об обвинениях в адрес члена МОК четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

В пятницу бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал дал показания о взятках девяти членам МОК в обмен на голоса при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года. Среди тех, кого подкупили, бразилец назвал Попова и украинца Сергея Бубку.

«Мне в это верить не хочется, но в любом случае пока это голословное обвинение, дождемся официальной информации», – приводит News.ru слова Фетисова.

Отметим, что, по словам Кабрала, общая сумма взятки составила два миллиона долларов. Кроме того, за деньги голоса Рио-де-Жанейро отдали африканские члены МОК и представители Международной ассоциации легкой атлетики.

Напомним, Рио-де-Жанейро выиграл выборы за место проведения Игр 2016 года 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финале столица Бразилии опередила Мадрид, голосование завершилось со счетом 66:32.

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