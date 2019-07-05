Александр Попов: Я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал - Советский спорт
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05 июля 2019 18:52Олимпиада

Александр Попов: Я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал

Попов все отрицает

Олимпийский чемпион, бывший член Международного олимпийского комитета Александр Попов ответил на обвинения в получении взятки перед выборами столицы Олимпиады-2016. В том году Игры прошли в Рио-де-Жанейро.

Показания против россиянина дал бывший губернатор штата Сержио Кабрал (2007–2014). По его словам, посредником при даче взятки был экс-глава ИААФ Ламин Диак.

– С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы, и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел, – приводит слова Попова ТАСС.

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