Александр Попов: Я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал Попов все отрицает

Олимпийский чемпион, бывший член Международного олимпийского комитета Александр Попов ответил на обвинения в получении взятки перед выборами столицы Олимпиады-2016. В том году Игры прошли в Рио-де-Жанейро.

Показания против россиянина дал бывший губернатор штата Сержио Кабрал (2007–2014). По его словам, посредником при даче взятки был экс-глава ИААФ Ламин Диак.

– С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы, и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел, – приводит слова Попова ТАСС.