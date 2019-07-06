Колобков не верит, что Попов и Бубка могли получить взятку при выборе столицы ОИ-2016

Министр спорта РФ Павел Колобков отреагировал на последние события вокруг Александра Попова и Сергея Бубки.
Ранее сообщалось, что россиянин и украинец получили около двух млн долларов в обмен на голоса при выборе столицы Олимпиады-2016.
«Я знаю и Сашу, и Сергея давно как честнейших ребят. Поэтому я в это (обвинения) не могу поверить. Уверен, что этическая комиссия МОК во всем разберется.
В последнее время мы слышали много различных заявлений, много слухов. Жаль, что спорт вообще становится предметом обсуждения не результатов, а каких-то таких совершенно неспортивных вещей», – приводит слова Колобкова агентство «РИА Новости».
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