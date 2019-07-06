Колобков не верит, что Попов и Бубка могли получить взятку при выборе столицы ОИ-2016 Игры 2016 года прошли в Рио-де-Жанейро.

Министр спорта РФ Павел Колобков отреагировал на последние события вокруг Александра Попова и Сергея Бубки.

Ранее сообщалось, что россиянин и украинец получили около двух млн долларов в обмен на голоса при выборе столицы Олимпиады-2016.

«Я знаю и Сашу, и Сергея давно как честнейших ребят. Поэтому я в это (обвинения) не могу поверить. Уверен, что этическая комиссия МОК во всем разберется.

В последнее время мы слышали много различных заявлений, много слухов. Жаль, что спорт вообще становится предметом обсуждения не результатов, а каких-то таких совершенно неспортивных вещей», – приводит слова Колобкова агентство «РИА Новости».