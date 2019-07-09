Маргарита Пахноцкая: РУСАДА выявило 156 нарушений правил доступности для тестирования

- С января по июнь включительно нашими сотрудниками было выявлено 156 нарушений правил доступности для тестирования. В 122 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 34 - о непредоставлении информации о местонахождении, - приводит ТАСС слова заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой.
Напомним, что согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени.
Ранее всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, что в пулы тестирования РУСАДА включены 455 легкоатлетов.
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