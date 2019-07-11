CAS удовлетворил апелляцию Мутко об отстранении от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».
«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение в отношении Мутко, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, аннулировано», – говорится в заявлении суда.
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