Артем Пацев: Мутко удовлетворен решением CAS - Советский спорт
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11 июля 2019 14:14ОлимпиадаГригорьевская Юлия

Артем Пацев: Мутко удовлетворен решением CAS

Юрист Артем Пацев прокомментировал выигранное в CAS дело «Виталий Мутко против МОК».

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».

– Мы все удовлетворены этим решением. CAS еще раз показал, что это площадка нормального цивилизованного рассмотрения споров в правовом поле. Нам удалось этого добиться благодаря тому, что полтора года группа юристов работала практически в ежедневном режиме.

– С Виталием Леонтьевичем уже общались после решения CAS?
– Да, конечно. Он удовлетворен этим решением.

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