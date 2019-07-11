Артем Пацев: Мутко удовлетворен решением CAS

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».
– Мы все удовлетворены этим решением. CAS еще раз показал, что это площадка нормального цивилизованного рассмотрения споров в правовом поле. Нам удалось этого добиться благодаря тому, что полтора года группа юристов работала практически в ежедневном режиме.
– С Виталием Леонтьевичем уже общались после решения CAS?
– Да, конечно. Он удовлетворен этим решением.
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