Мутко прокомментировал решение CAS о снятии санкций со стороны МОК - Советский спорт
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11 июля 2019 14:42ОлимпиадаГичунцев Артур

Мутко прокомментировал решение CAS о снятии санкций со стороны МОК

Ранее стало известно, что бывший глава РФС получил пожизненную дисквалификацию на участие в Олимпийских играх.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение CAS отменить санкции, наложенные руководством МОК.

«Я удовлетворен решением, которое принял CAS», – цитирует Мутко РБК.

Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».

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