Мутко прокомментировал решение CAS о снятии санкций со стороны МОК

Дмитрий Хохлов: Будем стараться попасть в Лигу Европы Главный тренер московского «Динамо» на встрече с болельщиками рассказал о комплектовании команды и целях на сезон.

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео) На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроков В двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.

Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак» Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. В десятке богачей оказались и спортсмены.

Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось? Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.

Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого лета Подводим первые итоги трансферного безумия-2019.

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео) В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Все модные, а «Краснодар» – волшебный. Новые формы клубов РПЛ Через два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.