Мутко прокомментировал решение CAS о снятии санкций со стороны МОК

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение CAS отменить санкции, наложенные руководством МОК.
«Я удовлетворен решением, которое принял CAS», – цитирует Мутко РБК.
Напомним, Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014».
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