«Для меня жизнь человека важнее медали». Гришин рассказал, зачем продает награды ОИ Олимпийский чемпион Ванкувера в лыжной акробатике белорусский фристайлист Алексей Гришин прокомментировал решение продать олимпийские награды.

- Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина - одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.

Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль - это всего лишь металл, - цитирует Гришина белорусский портал tut.by.

Напомним, что Гришин выиграл золото на Олимпиаде в Ванкувере, а также завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на Олимпийских играх 2010 года, которые прошли в Ванкувере, выставлена на продажу на аукционе в США.