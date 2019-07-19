«Для меня жизнь человека важнее медали». Гришин рассказал, зачем продает награды ОИ

- Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина - одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.
Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль - это всего лишь металл, - цитирует Гришина белорусский портал tut.by.
Напомним, что Гришин выиграл золото на Олимпиаде в Ванкувере, а также завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.
Ранее сообщалось, что золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на Олимпийских играх 2010 года, которые прошли в Ванкувере, выставлена на продажу на аукционе в США.
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