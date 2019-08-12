Спортивная программа ВЭФ-2019: турнир по дзюдо, забег в поддержку редких животных и регата - Советский спорт
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12 августа 2019 14:50Олимпиада

Спортивная программа ВЭФ-2019: турнир по дзюдо, забег в поддержку редких животных и регата

Мероприятия по 14 видам спорта включены в спортивную программу V Восточного экономического форума, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке.

«Спортивная программа объединила крупные международные и зрелищные промотурниры, мероприятия для участников Форума и жителей Приморья и стала востребованной площадкой для презентации видов спорта и проектов. Причем многие из спортивных мероприятий подхватят тему расширения международного сотрудничества, которая будет одной из основных в деловой программе Форума», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 станет ежегодный Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В турнире примут участие сборные России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи, составленные из юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Главный трофей будет разыгран в турнире среди смешанных команд. Кроме этого будут определены сильнейшие в категориях до 50, 55, 66, 73 и 90 кг у дзюдоистов, и в категориях до 40, 44, 52, 57 и 70 кг – у дзюдоисток. Соревнования включены в календарь Международной федерации дзюдо. Организаторами выступили Федерация дзюдо России, Министерство спорта и Администрация Приморского края. Оператор – Фонд Росконгресс.

Первый день ВЭФ-2019 стартует с уже традиционного забега в поддержку редких животных Дальнего Востока, который объединит участников Форума и жителей города. В этом году дистанции в 1 и 5 км пройдут по новой трассе в живописных окрестностях Приморского океанариума. 4 сентября участники ВЭФ-2019 также смогут принять участие в гала-матче по хоккею и турнире по керлингу Roscongress Cup, который пройдет в рамках этапа мирового тура Pacific Ocean Cup 2019 среди смешанных пар c участием сборных России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.

5 сентября в ВДЦ «Океан» состоится торжественная церемония открытия Х Юношеских спортивных игр стран АТР, проходящих под патронатом ЮНЕСКО. Более 300 юношей и девушек из Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, Северной Кореи, Лаоса, Таиланда и России примут участие в соревнованиях по бадминтону, баскетболу 3х3, дзюдо, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, плаванию и шахматам.

В четвертый раз в бухте Аякс пройдет регата Roscongress Cup в классе Platu 25. Традиционно она получит «музыкальное» звучание – большинство из 14 команд выступят на яхтах, названных в честь музыкальных групп.

Впервые на «Улице Дальнего Востока» будет работать Российско-японский дом сумо. В его программе мастер-классы и знакомство с национальной японской борьбой, интерактивные конкурсы и развлекательная программа, а кульминацией станет матчевая встреча сборных России и Японии по сумо.

В павильоне Якутии пройдет международный турнир по мас-рестлингу с участием атлетов из 11 стран мира, включая трехкратного чемпиона мира Павла Черноградского. Участники турнира также выступят в соревнованиях на силу и ловкость «Шахтёрская слава», финалом которых станет командная эстафета со 100-килограммовыми мешками вместо палочки. Мастера го из России, Китая, Кореи, Японии и Индии сразятся за Кубок V Восточного экономического форума по одной из самых популярных в АТР интеллектуальных игр. Для делегатов ВЭФ будут организованы ознакомительные мастер-классы и товарищеские матчи по го. В рамках турнира также состоится запуск часов обратного отсчета к старту 41-го чемпионата мира по игре го, который пройдет во Владивостоке в 2020 году.

Участники Форума и жители города смогут проверить свои силы в сдаче норм ГТО на площадке, которая будет работать на «Улице Дальнего Востока». Площадка Олимпийского комитета России, посвященная 40-летию Олимпиды-1980, будет работать на Спортивной набережной Владивостока. Жители Приморья также смогут посетить турниры по гребле на лодках «Дракон», стритболу, футболу и бейсболу.

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