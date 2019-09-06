Россия и Монголия выиграли турнир имени Дзигоро Кано

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Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано в третий раз прошёл в рамках Восточного экономического форума. В турнире приняли участие сборные России, Японии, Монголии, Китая, Южной и Кореи и Индии, которая дебютировала в этих соревнованиях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетили турнир на ВЭФ в третий раз.

Почетным гостем соревнований по дзюдо также стал Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В этом году турнир проходил по новой формуле - победитель определялся по сумме набранных очков в командных турнирах среди мужчин, женщин и смешанных команд. Женский зачет выиграла сборная Монголии, а команда России поделила в нем третье место с Японией. В финале смешанного турнира россияне выиграли у монгольской команды.

Турнир собрал много почетных гостей. Разобраться в правилах дзюдо президенту FIFA Джанни Инфантино и президенту РФС Александру Дюкову помогал призер олимпийских игр по дзюдо Тамерлан Тменов.

В финале мужского турнира, прошедшего в присутствии глав государств, сборная России выиграла у Монголии - 6:0, после чего в активе обеих команд стало по 220 очков. Третье место заняла Япония - 200 очков.