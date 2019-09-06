Александр Лукашенко: Можем провести Олимпиаду с Россией и Украиной - Советский спорт
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06 сентября 2019 15:08ОлимпиадаЛипкин Антон

Александр Лукашенко: Можем провести Олимпиаду с Россией и Украиной

В Белоруссии считают, что вся инфраструктура готова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности проведения в стране Олимпийских игр.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, – приводит БЕЛТА слова главы государства, – но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы.

В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести – в Беларуси – с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает».

Напомним, в 1980 году летние Олимпийские игры проходили в Москве, в 2014 году Зимнюю Олимпиады принимал Сочи. Минувшим летом в Минске проходили II Европейские игры.

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