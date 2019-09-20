Зеппельт выступил с новыми обвинениями в адрес России Скандально известный немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начала расследование в отношении России из-за возможной подтасовки данных московской лаборатории.

«Россия подозревается в манипуляциях с данными московской лаборатории, предоставленными WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», – написал Зеппельт в своем твиттере.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) передало данные московской лаборатории с большим опозданием. По официальной версии, оборудование специалистов WADA не было сертифицировано Ростестом.