Зеппельт выступил с новыми обвинениями в адрес России

«Россия подозревается в манипуляциях с данными московской лаборатории, предоставленными WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», – написал Зеппельт в своем твиттере.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) передало данные московской лаборатории с большим опозданием. По официальной версии, оборудование специалистов WADA не было сертифицировано Ростестом.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. „Non Compliance“ procedure already initiated. @NickJMButler