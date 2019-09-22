The Telegraph: России грозит отстранение от Игр-2020 - Советский спорт
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22 сентября 2019 00:10ОлимпиадаКоноплев Александр

The Telegraph: России грозит отстранение от Игр-2020

Английское издание The Telegraph сообщило, что российские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Россию подозревают в подделке данных московской допинг-лаборатории на протяжении 18 месяцев. Благодаря этим манипуляциям удалось факт систематического применения допинга российскими спортсменами, утверждает источник.

Напомним, что многие российские спортсмены пропустили Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро и Игры-2018 в Пхенчхане.

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