The Telegraph: России грозит отстранение от Игр-2020 Английское издание The Telegraph сообщило, что российские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Новости СМИ2 Россию подозревают в подделке данных московской допинг-лаборатории на протяжении 18 месяцев. Благодаря этим манипуляциям удалось факт систематического применения допинга российскими спортсменами, утверждает источник. Напомним, что многие российские спортсмены пропустили Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро и Игры-2018 в Пхенчхане.