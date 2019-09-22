Глава ИНАДО считает, что нужно отстранить всех российских спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обвиняется в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.
– В пятницу меня проинформировали об этом случае. Агентство (WADA) начало процесс, который означает, что у российской стороны есть три недели, чтобы ответить на все вопросы о неточностях в данных московской лаборатории.
Я не хочу говорить окончательно о возможных последствиях, но, конечно же, ВАДА должно снова отстранить РУСАДА. И, возможно, следует наказать всю страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство, – приводит слова Аска «РИА Новости».
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