Исполком WADA обсудит во вторник вопрос РУСАДА - Советский спорт
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23 сентября 2019 11:31ОлимпиадаЛипкин Антон

Исполком WADA обсудит во вторник вопрос РУСАДА

Ранее стало известно о возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

Вопрос Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет обсуждаться во вторник на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Токио, сообщает «Р-Спорт».

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил о возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были в январе этого года.

В воскресенье стало известно о том, что WADA дала три недели российской стороне для объяснений по измененным данным московской лаборатории. По итогам заседания исполкома WADA сделает заявление для СМИ.

По данным издания The Telegraph, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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