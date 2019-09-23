WADA открыло расследование в отношении РУСАДА - Советский спорт
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23 сентября 2019 13:43ОлимпиадаЛипкин Антон

WADA открыло расследование в отношении РУСАДА

РУСАДА вновь может лишиться статуса соответствия.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с несоответствиями в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Reuters.

Таким образом, РУСАДА вновь может лишиться статуса соответствия, который агентство вернуло в сентябре прошлого года. По условиям возвращения Россия должна была предоставить доступ к базе данных московской лаборатории. По итогам анализа полученных данных стало известно о возможных манипуляциях с ними со стороны России.

В понедельник исполком WADA получил отчет комиссии о соответствии, в котором содержится обновленная информация об анализе данных. По данным источника, речь идет о 47 случаях нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов.

Ранее стало известно, что во вторник исполком WADA рассмотрит вопрос о РУСАДА.

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