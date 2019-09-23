Павел Колобков: База данных, переданная осведомителем, отличается от той, которую забрали в Москве WADA открыло расследование в отношении РУСАДА.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал информацию о запуске процедуры несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статусу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом WADA 20 сентября 2018 года, выполнены, – заявил Колобков. – РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации.

Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны – будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие.

Напомним, ранее стало известно о том, что WADA открыло расследование в отношении РУСАДА в связи с несоответствиями в данных Московской антидопинговой лаборатории.