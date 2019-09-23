Глава ОКР – о допинг-скандале: Ситуация очень серьезная Официальное заявление.

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озабочен новым допинг-скандалом вокруг Российского антидопингового агентства. РУСАДА обвиняется в подделке данных московской лаборатории в конце 2018 года.

— Судя по тому, что на основании доклада комиссии по соответствию исполком ВАДА уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная. За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких- либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории.

В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году.

Надеюсь, те наши коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны ВАДА вопросы. И дадут убедительные ответы, – приводит слова Позднякова сайт ОКР.