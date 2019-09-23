Михаил Дегтярев: Почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору? В Госдуме вспомнили Родченкова.

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в недоверии к России.

– Вопросы взаимоотношений WADA и РУСАДА – это предмет экспертной дискуссии. Главный вопрос – вопрос доверия. Например, если есть несоответствие между базами данных РУСАДА и неким экземпляром информатора, то почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору? Версия, что беглец подсунул WADA фальшивку, сводя счеты с российскими спортсменами, мне видится более жизнеспособной, – цитирует Дегтярева Sport24.