Глава WADA Крейг Риди: Мы пока не знаем, были ли манипуляции или что-то еще Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди вспомнил о презумпции невиновности в деле о возможной подделке данных московской допинг-лаборатории.

У РУСАДА есть три недели, чтобы ответить на все вопросы по этой ситуации.

– Согласно правилам, если мы лишим (РУСАДА) статуса соответствия, а российская сторона с этим не согласится, то это будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если мы доберемся до данной стадии, то надеюсь, что процесс будет завершен как можно быстрее, чтобы он не повлиял на Игры-2020 в Токио.

Мы пока не знаем, были ли манипуляции или что-то еще. Поэтому надо быть очень осторожным и тщательно изучить, что произошло, – приводит слова Риди Reuters.