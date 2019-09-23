МОК будет опираться на решение WADA при допуске сборной России на Олимпиаду-2020 Международный олимпийский комитет (МОК) отстранит российских спортсменов от Игр-2020 в Токио, если такое решение примет Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Загрузка... Россия подозревается в подделке данных московской лаборатории в конце 2018 года. «Согласно новым правилам WADA, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру», – цитирует ТАСС пресс-службу МОК.