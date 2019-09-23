Представитель WADA: Из базы московской лаборатории были удалены положительные результаты Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор сообщил, что из базы московской лаборатории была удалена информация о положительных допинг-пробах.

Загрузка... – Положительные результаты были удалены, вопрос – почему. Мы дадим российской стороне шанс объясниться, – приводит слова Тейлора РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Напомним, что Российскому антидопинговому агентству дано три недели, чтобы ответить на все вопросы об этом деле.