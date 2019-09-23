Глава РУСАДА: Если не ответим на вопросы WADA, то наказания избежать не удастся - Советский спорт
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23 сентября 2019 18:42ОлимпиадаКоноплев Александр

Глава РУСАДА: Если не ответим на вопросы WADA, то наказания избежать не удастся

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ждет самого серьезного наказания, если не удаться объяснить изменения в базе данных московской лаборатории.

России дано три недели, чтобы ответить на все вопросы по этому делу.

– В этой ситуации Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ничего не требует от РУСАДА, так как РУСАДА не имеет никакого отношения к Московской лаборатории. Они требуют от спортивных властей РФ, лишь от тех лиц, которые курируют Московскую лабораторию. РУСАДА к этому не имела никакого отношения. Другое дело, что здесь стоит вопрос о соответствии.

Это не просто вопрос соответствия РУСАДА, это вопрос соответствия всего российского спорта. В соответствии со стандартом по соответствию – почему я в колокола бил еще в декабре 2018-го – условия связанные с лишением соответствия будут просто ужасающими для нашей спортивной организации, они отбросят и спорт, и антидопинговую систему на многие годы назад. На самом деле, все очень серьезно.

Если мы не будем взаимодействовать и не дадим обоснованные ответы на вопросы WADA, то я боюсь, что наказания избежать не удастся. Кроме того, я обращаю внимание, решение по этой ситуации в отношении России будет приниматься уже в период, когда приступит к выполнению своих обязанностей новый президент и вице-президент WADA. И для них эта ситуация будет вызовом, с учетом той критики которой подверглось WADA год назад, – приводит слова Гануса «Спорт день за днем».

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