Валерий Газзаев: Надеюсь, в отношении РУСАДА будет принято справедливое решение Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев не считает политическими обвинения в адрес России о подделке данных московской лаборатории.

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России дано три недели, чтобы ответить на все вопросы по этому делу.

– Я считаю, что не стоит политизировать этот рабочий процесс, как это делают, к примеру, западные СМИ, которым не привыкать публиковать антироссийские статьи. Они всегда активно атаковали Россию – вспомним хотя бы историю с чемпионатом мира по футболу, который прошел в России, несмотря на их старания, на высоком уровне. Поэтому, повторюсь, идет рабочий процесс, а политику видят в нем те, кому это интересно.

Об условии подтверждения целостности базы данных было известно изначально. Если у Всемирного антидопингового агентства возникли вопросы, у российской стороны есть время, чтобы на них ответить. Надеюсь, что все спорные моменты будут урегулированы в срок, и в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет принято справедливое решение, – приводит слова Газзаева ТАСС.