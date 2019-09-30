Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА РУСАДА вновь может лишиться статуса соответствия.

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил, что его организация не имеет никакого отношения к несоответствиям в базе данных Московской лаборатории.

Напомним, в прошлый понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении РУСАДА, которое вновь может лишиться статуса соответствия, который она вернула в сентябре прошлого года.

Поводом для открытия дела послужило то, что по итогам анализа данных, полученных WADA в январе из Московской лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. Россия получила три недели для объяснения причин изменений в базе данных московской лаборатории.

«К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, – приводит Sport24.ru слова Гануса. – Обращаю внимание всех: ждут от российских властей в лице министра спорта Российской Федерации, а не от РУСАДА».